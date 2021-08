La belle surprise de Grizou pour Steven Da Costa

Top la surprise @Cyrilhanouna et @TPMP



Et un grand merci @AntoGriezmann pour les maillots … https://t.co/M0GCXLVrGR — Steven Da Costa (@Steven_DaCosta) August 30, 2021

Champion du monde de karaté et nouveau champion olympique des moins de 67 kg depuis quelques semaines à Tokyo, le «petit prince du karaté» n’en finit plus d’attirer les projecteurs sur lui. Steven Da Costa, le gamin de Mont-Saint-Martin, tout près du Luxembourg, s’est fait un nom dans le sport français et les honneurs sont venus lundi soir du show de Cyril Hanouna, TPMP sur C8.

Invité sur le plateau, le karatéka a pu échanger avec l’équipe et a également reçu une très jolie surprise du footballeur Antoine Griezmann. «Je voulais te faire une petite vidéo pour te féliciter. Te dire à quel point t’es une fierté pour les Français, un exemple pour les jeunes. J’aimerais te revoir à Paris 2024. Et passe le bonjour à ta maman», glisse dans une courte séquence le joueur de l’équipe de France et du FC Barcelone, visiblement assez proche du jeune meurthe-et-mosellan.

Mais en plus de la vidéo, Griezmann a fait parvenir deux maillots du Barca encadrés, remis par Cyril Hanouna à Steven Da Costa pendant l’émission: un pour lui et un justement… pour sa maman. «Merci Antoine, ma mère vient d’oublier que je suis champion olympique», a répondu très touché mais non sans humour le karatéka. Lequel a très vite repartagé la séquence, très sympa, sur ses réseaux sociaux.

(L'essentiel/sl)