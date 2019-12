Virés pour propos racistes, ils veulent 100 millions

En mars dernier, alors qu'il évoluait avec le Thunder de l'Oklhaoma contre le Jazz de l'Utah, Russell Westbrook avait pété les plombs, à la suite de propos racistes venus des tribunes: («Mets-toi à genoux, comme tu en as l'habitude»). Insulté par un fan local et son amie, il avait incendié le couple: «Je te promets, je ne rigole pas. Je le jure devant Dieu, je vais te démolir. Toi et ta femme, je vais vous démolir».

Dans la foulée, le «supporter» utahain et sa copine avaient été interdits à vie de la Vivint Smart Home Arena. Le joueur, lui, avait reçu une amende de 25 000 dollars pour sa réaction un peu trop virulente au goût des décideurs de la NBA. On pensait l'affaire close, mais le «fan» en question l'a relancée «à l'américaine» et attaqué en justice.

Shane Keisel a en effet demandé la bagatelle de 68 millions de dollars devant un juge. Il affirme qu'il n'a eu «qu'un comportement typique parmi une foule de spectateurs». «Les gens dans les tribunes ont été choqués par la férocité des propos de M. Westbrook, alors qu'on lui a juste dit de prendre soin de ses genoux», est-il en prime écrit dans l'acte d'accusation.

«Je lui ai juste dit de plier davantage ses genoux»

«Je lui ai juste dit de plier davantage ses genoux, comme ça il pourra être en mesure de jouer plus longtemps ce soir-là», a affirmé Keisel. Ce dernier a donc demandé des excuses publiques de la part de la star et sa compagne a quant à elle exigé 32 millions de dollars de dommages et intérêts. Le couple aurait été harcelé et obligé d'installer des caméras de sécurité après cet incident.

Cet Américain, ancien sergent de l'Utah Highway Patrol, a donc nié avoir proféré des propos racistes, même si des commentaires sur Twitter (effacés par la suite) ont refait surface par la suite. L'homme y menaçait alors physiquement et insultait racialement... Westbrook, bien avant cette triste soirée.

(L'essentiel/Sport-Center/rca)