À Spa pour la 20e fois à bord de leur Ford Mustang

C'est une histoire d'amour. Le 15 septembre, la Ford Mustang du trio luxembourgeois Donny Wagner, Armand Linster, tous deux 59 ans, et Joël Prim, 54 ans, s'alignera pour la 20e fois au départ des Six Heures de Spa «Classic». Passionnés de sport auto et de V8, passés par le stock-car jusqu'au milieu des années 80, ils se sont ensuite tournés vers les voitures historiques. Et se sont lancés dans la compétition en achetant en 1997 puis 1998 deux Ford Mustang.

«C'est une voiture mythique, compétitive et pour laquelle il reste assez facile de trouver des pièces», raconte Donny Wagner. Depuis, avec d'autres compagnons d'aventure (Guy Hoffeld, Carlo Schmitz et feu Norbert Barthelmy), et le soutien du garage Paul Wengler d'Ettelbruck, ils ont disputé une centaine de courses, dont le rendez-vous annuel à Spa-Francorchamps.

À la clé, des victoires dans leur catégorie. Quelques abandons aussi, les mécaniques anciennes étant parfois capricieuses. «C'est notre trésor. Quand on la voit on ne se rend pas compte de l'énergie qu'il faut développer pour l'entretenir et l'améliorer», confie Donny Wagner. La voiture de leur équipe DJAG-Racing (340 chevaux), qui peut atteindre 230 km/h, a connu quatre ou cinq moteurs et un profond lifting fin 2003, quittant sa livrée bleu et blanc pour une rouge et orange. Mais son âme est restée. «Notre pilotage aussi change. Avant, nous étions plus agressifs. Et maintenant, plus intelligents», sourit Donny Wagner.

(Nicolas Martin/L'essentiel)