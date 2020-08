«Blanc fragile», l'insulte qui passe mal en NBA

En plein débat sur le racisme aux États-Unis, la NBA se serait bien passée de cette «affaire». Le basketteur des Los Angeles Clippers, Montrezl Harrell, a insulté le Slovène Luka Doncic, après un duel dans la raquette lors du match 3 du premier tour des play-offs entre les Mavericks et les Clippers, vendredi. Si les provocations et mots doux sont monnaie courante, particulièrement dans le feu de l'action, les termes utilisés ont de quoi interpeler: «Bitch ass white boy». Traduction: «Blanc fragile».

Ouvertement raciste pour plusieurs commentateurs qui n'ont pas hésité à dénoncer le comportement du joueur des Clippers. La franchise aurait d'ailleurs demandé à Harrell de s'excuser auprès de Doncic, ce qu'il a fait de son plein gré. L'image de la réconciliation avant le match 4 a d'ailleurs fait le tour de la planète NBA.

Montrezl Harrell apologized to Luka Doncic pregame for comments he made about Doncic in Game 3. pic.twitter.com/L9Ej5I3AmO