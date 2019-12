Même en civil, Kobe Bryant reste un génie

Véritable légende des parquets avec 5 titres NBA sous les couleurs des Los Angeles Lakers et de multiples records à son actif, Kobe Bryant, retraité depuis le 13 avril 2016, assiste de temps en temps à un match des Purple and Gold au Staples Center.

Le «Black Mamba» était de sorti dimanche avec sa fille «Gigi» pour assister au duel entre son ancienne équipe, portée aujourd'hui par LeBron James, et cette des Dallas Mavericks, du jeune Luka Doncic. Et au milieu du troisième quart-temps, le prodige de 20 ans a salué l'icône après que ce dernier l'ait interpellé... dans sa langue maternelle! «Il parlait en slovène. Je me suis dit: 'mais qui parle ma langue?', a lâché Doncic face à la presse après la défaite des siens (108-95). Et c'était Kobe. J'ai été vraiment surpris.»

Luka said Kobe was speaking to him in Slovenian from the sidelines ?"He was talking Slovenian. So I was like, 'who's talking my language?' I saw Kobe and was really surprised."(via @BenGolliver) pic.twitter.com/qzRGuJCmdK– Bleacher Report (@BleacherReport) December 30, 2019

Alors, «KB24» avait-il prévu son coup en apprenant quelques mots de slovène avant de se rendre à la salle? On pencherait plutôt pour un autre option. Dans sa carrière, Kobe Bryant a déjà eu un coéquipier venant de ce pays, en la personne de Sasha Vujacic. Suffisant pour connaître quelques bases.

(L'essentiel/Sport-Center)