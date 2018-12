Les Lakers s'amusent, les Clippers patinent

Les deux franchises NBA de Los Angeles ont connu des fortunes diverses dimanche: si les Lakers de LeBron James ont écrasé Phoenix à domicile (120-96), les Clippers, suprenants leaders à l'Ouest, ont chuté à Dallas (114-110).

Les Lakers semblent avoir trouvé leur rythme de croisière après un début de saison en dents de scie. Ils n'ont pas fait dans la dentelle face à Phoenix, lanterne rouge de la conférence Ouest, malgré un départ poussif (31-21 en faveur des Suns à l'issue du premier quart-temps).

? LeBron James dropped 22 points, 6 rebounds, and 8 assists today against the Suns #LakersWinpic.twitter.com/kzHHBwGQlr– Los Angeles Lakers (@Lakers) 2 décembre 2018

Le gros coup d'accélérateur placé dans le deuxième quart-temps, remporté 40 à 15 par les Californiens, a permis aux Lakers de gérer leur avance après la pause et de faire tourner leur effectif.

«Je suis une nouvelle fois très satisfait de nos efforts en défense», s'est félicité l'entraîneur des Lakers Luke Walton, qui obtient une septième victoire en 10 matches et un troisième succès d'affilée. «On a commencé un peu lentement, mais Michael Beasley (14 points, NDLR) et le banc ont fait du bon boulot pour qu'on se mette en route, et à partir de là les autres joueurs se sont montrés solides», a ajouté Walton.

Kyle Kuzma a inscrit 23 points pour les Lakers, et James, préservé en fin de rencontre, a ajouté 22 unités et délivré 8 passes décisives.

Les Lakers 5es

Les Lakers sont désormais 5es de la conférence Ouest (14 v-9 d), à une victoire et demie de la première place, alors qu'ils n'ont plus participé aux play-offs depuis 2013. Phoenix, dont le meilleur marqueur Devin Booker a quitté ses coéquipiers, sur blessure, dès le 2e quart-temps, est dernier avec seulement 4 victoires en 23 rencontres.

Les Clippers, en déplacement à Dallas, n'ont en revanche pas réussi à enchaîner un cinquième succès d'affilée. Privés de leur «rookie» Luka Doncic, blessé à la hanche, les Mavericks ont tenu la dragée haute aux joueurs de Doc Rivers, qui restaient sur quatre victoires de rang.

Dallas, qui a déjà accroché à son tableau de chasse cette saison Golden State, Oklahoma City et Boston, s'est appuyé sur Harrison Barnes (30 points), DeAndre Jordan (16 points, 23 rebonds) et J.J. Barea en sortie de banc (24 points) pour faire la différence.

Doe Doe tips it in to put us back in front! ? pic.twitter.com/RcxYzmXui6– Dallas Mavericks (@dallasmavs) 3 décembre 2018

L'intérieur Montrezl Harrell (23 points, 10 rebonds) s'est distingué côté Clippers, tandis que Danilo Gallinari et Lou Williams ont chacun ajouté 21 unités. Les Californiens, qui comptent 15 victoires et 7 défaites, perdent la première place à l'Ouest au profit de Denver, tandis que Dallas accroche la 8e place qualificative en playoffs (11v-10d).

Miami a arraché la victoire sur son parquet contre Utah (102-100) grâce à deux lancer-francs du vétéran Dwyane Wade à trois secondes du coup de sifflet final.

36 points pour Davis

Le Heat se replace en 9e position à l'Est (9 v-13 d), tandis que Utah est 13e à l'Ouest (11 v-13 d). San Antonio s'est bien repris après deux lourdes défaites contre Minnesota et Houston. Les joueurs de Gregg Poppovich ont dominé Portand à domicile (131-118) grâce à DeMar DeRozan (36 points) et à LaMarcus Aldridge (29 points), et sont 13e à l'Ouest (11 v-12 d).

Anthony Davis s'est une nouvelle montré décisif pour offrir la victoire à La Nouvelle-Orléans sur le parquet de Charlotte (119-109). Le pivot des Pelicans a inscrit 36 points, pris 19 rebonds et délivré 8 passes décisives. La Nouvelle-Orléans, qui affiche un bilan à l'équilibre (12 v-12 d), occupe la 8e place à l'Ouest.

Philadelphie a décroché une 13e victoire en 14 matches à domicile face à Memphis (103-95) en s'appuyant sur ses titulaires JJ Reddick (24 points), Jimmy Butler (21 points), Ben Simmons (19 points, 12 rebonds) et Joël Embiid (15 points, 14 rebonds). Les Sixers, qui ont remporté 8 de leurs 10 dernières rencontres, sont sur la troisième marche du podium à l'Est (17 v-8 d).

(L'essentiel/nxp/afp)