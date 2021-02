Tiger Woods hospitalisé suite à un grave accident

Le golfeur Tiger Woods a été blessé dans un accident de voiture, mardi matin, aux alentours de 7h à Los Angeles, a indiqué la police dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux. La voiture conduite par champion a fait plusieurs tonneaux, précisent les autorités. Les images partagées sur TMZ montrent le véhicule très endommagé.

Des pinces de désincarcération ont été utilisées pour extraire l'Américain de 45 ans de l'habitacle. Il a été transporté à l'hôpital «pour être soigné de ses blessures». Aucune autre information n'a été communiquée sur son état de santé. Le sportif était seul à bord de la voiture. Les tests d'alcoolémie se sont révélés négatifs.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement... pic.twitter.com/cSWOxKZC1w