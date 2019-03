Reconnaissez-​​vous cette ancienne n°4 mondiale?

Jelena Dokic a été propulsée sur le devant de la scène tennistique au début des années 2000. Demi-finaliste à Wimbledon en 2000, l'Australienne d'origine croate a même atteint la quatrième place du classement WTA en août 2002. Mais elle a ensuite rétrogradé dans la hiérarchie pour se retirer des courts en 2012, après une carrière faite de hauts et de bas, notamment marquée par des blessures et problèmes avec son père et coach, qui la battait.

Aujourd'hui âgée de 35 ans, la jeune femme a trouvé un nouvel adversaire: le surpoids. Souffrant d'obésité sévère, elle pesait 120 kilos en octobre dernier, pour une taille de 175 cm. «Je n'osais plus sortir de chez moi», explique-t-elle. Elle a alors décidé de se faire violence et de reprendre sa vie en main. Avec succès: grâce au sport et à une nourriture saine, elle a perdu 45 kilos en cinq mois! Elle a partagé sur son compte Instagram des photos d'elle en octobre dernier puis au début du mois de mars.

Donner espoir aux autres

Mais elle a dû se faire violence pour publier ces photos. «La photo de gauche, qui me montre au début de mon régime, m'est difficile à voir et surtout à publier, écrit l'ex-tenniswoman en commentaire. Je vivais dans un état malsain, je n'étais pas en forme et par-dessus tout: j'étais malheureuse et je n'avais plus aucune confiance en moi».

Le but de Jelena Dokic est de perdre une dizaine de kilos supplémentaires. Elle espère surtout que sa publication motivera et inspirera d'autres personnes confrontées au même problème qu'elle. «Cela peut être fait, conclut-elle en guise d'espoir. Je suis à la moitié de mon voyage pour perdre du poids et je me réjouis beaucoup de ce qui va arriver».

Jelena Dokic en 2001, après sa victoire contre Amélie Mauresmo en finale du tournoi WTA de Rome. Elle a 18 ans à peine. Image: AFP.

