Kimi Raikkonen a fait un peu n'importe quoi

Vendredi soir, à St-Pétersbourg, la FIA a remis les prix des saisons de WRC, de Formule E, de Rallycross, de F2 et de F3. Mais la Fédération a également et surtout donné la couronne de champion du monde de Formule 1 à Lewis Hamilton, qui était accompagné de ses deux suivants: Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen.

C'est ce dernier qui a été la star de la soirée. Une véritable révélation, même. On savait que le pilote de l'écurie Ferrari était un «oiseau de nuit», mais on l'avait rarement vu en action. Une chose est sûre, «Ice Man» n'a pas qu'un tempérament de glace, il en met aussi dans ses cocktails. Au fur et à mesure de l'avancée de la soirée et de la descente de verres, les yeux du pilote ont commencé à se fermer. Il a même fait le show en voulant attirer l'attention d'un cameraman muni d'un énorme cigare, avant de monter sur scène avec ses collègues et de vouloir serrer plein de mains et de gens dans ses bras.

On serait les ingénieurs de Sauber, sa future équipe, on mettrait quand même un éthylotest anti-démarrage sur sa F1 l'année prochaine. Juste histoire d'être sûr.

Uh oh. They've found each other. pic.twitter.com/VYoIhXRFrw— Andrew B (@baylissrally) 7 décembre 2018

(L'essentiel/Sport-Center)