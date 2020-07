65 dollars le repas? Trop cher pour les footballeurs

Les joueurs de la MLS – la ligue professionnelle de football, ou soccer, en Amérique du Nord – attendent impatiemment la reprise du championnat prévue le 8 juillet. Les 26 équipes en lice joueront un total de 54 matches. Coronavirus oblige, la saison reprendra à un seul endroit, dans le complexe du Walt Disney Resort en Floride.

Les joueurs professionnels y ont déjà pris leurs quartiers et se trouvent actuellement en isolation sanitaire. Et question nourriture, tout porte à croire que les footballeurs de la MLS ne sont pas vraiment gâtés, comme l’a relevé le site ballecourbe.ca, s’appuyant sur les photos des repas postées par les joueurs du FC Toronto Omar Gonzalez et Eric Zavaleta.

Pour le dîner? Une boîte de lunch contenant notamment deux sandwiches et une banane, le tout pour le prix exorbitant de… 65 dollars si l’on se fie aux prix figurant sur les différents «menus» à disposition.

Cher payé, même pour des footballeurs professionnels… Des internautes se sont d’ailleurs amusés à calculer le coût réel d’une telle boîte de lunch. «Hey Omar, mon mari travaille pour un fournisseur et a calculé le prix réel de ton repas: 6,02 dollars, y compris la bouteille d’eau, les chips, le papier et l’emballage en plastique.»

En soirée, les repas coûtent même un peu plus cher puisque la note passe à 75 dollars. Également pour des sandwiches?

(L'essentiel/Sport-Center)