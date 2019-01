Roger Federer fait sa fête à Kyle Edmund

Alors que les qualifications battent leur plein sous le soleil des courts annexes de Melbourne Park, les meilleurs joueurs du monde s'entraînent dans ses stades. Mardi matin, Roger Federer avait ainsi pris la direction de la Rod Laver Arena pour «taper» avec Kyle Edmund, le jour de l'anniversaire du Britannique. Or quel cadeau le Suisse a-t-elle réservé au No 1 Britannique (ATP 14) pour son 24e anniversaire? Un rallye à haute intensité conclu d'un coup droit «laser» long de ligne puis fêté d'un vocal «happy birthday»! Mais est-ce bien Roger Federer qui «allume» ainsi le demi-finaliste de l'an dernier? Montez le son et faites-vous une idée avec la vidéo avant de découvrir la réponse plus bas.

Vous avez trouvé? Ce «happy birthday» taquin n'est pas l'œuvre de «RF» mais de son coach Ivan Ljubicic dont on reconnaît la voix gutturale. Sous ses airs de bonze austère, le Croate est en réalité un joyeux drille qui adore chambrer ceux qui l'entourent. Un petit jeu dont Kyle Edmund n'a pas pris ombrage puisqu'en fin de séance, l'Anglais est venu distribuer gâteaux et douceurs à tout le clan Federer.

A happy 24th birthday to 2015 #DavisCup winner @kyle8edmund ? @rogerfederer was on hand to help him with the cake @AustralianOpenpic.twitter.com/v8ROlnlxwu– Davis Cup (@DavisCup) 8 janvier 2019

Si cet épisode est aussi sympathique qu'anecdotique, il livre quand même deux indications sur la forme de Roger Federer. D'abord, la bonne humeur du tenant du titre semble déteindre sur son entourage ce qui accrédite la thèse de la «préparation parfaite» et du bonheur sans cesse renouvelé de retrouver l'été australien. Ensuite, la petite gêne à la main qui avait déréglé son coup droit lors du deuxième semestre 2018 appartient désormais clairement au livre d'histoire. Kyle Edmund peut en témoigner.

(L'essentiel)