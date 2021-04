Plus d’un an après, le tennis revient enfin sur terre

Un tableau riche, avec notamment Novak Dokovic et Rafael Nadal, dans un cadre idyllique: après une saison sur terre battue annulée en 2020, le tennis fait son grand retour sur la brique pilée, dimanche, au Masters 1000 de Monte-Carlo où l’on déplorera néanmoins quelques absences.

Novak Djokovic et Rafael Nadal, qui n’ont plus joué depuis l’Open d’Australie remporté par le Serbe en février, sont de retour à la compétition avec pour objectif affiché Roland-Garros (30 mai-13 juin). Devenu détenteur du record de semaines passées au sommet de la hiérarchie mondiale (il entamera sa 316e lundi), Djokovic se concentre désormais, comme Nadal, sur les tournois du Grand Chelem pour s’emparer du record de titres majeurs. Nadal a égalé à Roland-Garros l’automne dernier le record de 20 titres détenu par Roger Federer et Djokovic en est à 18 après sa victoire à Melbourne.

Comment Nadal et Djokovic vont-ils?

Le Serbe, comme l’Espagnol, étaient blessés en Australie. Le n°1 a-t-il récupéré de sa déchirure abdominale ? Le n°3 est-il remis de son mal de dos? Nadal, roi de la terre, qui visera son 12e titre en Principauté, s’est entraîné samedi sous le regard de son coach Carlos Moya et de son oncle Toni Nadal qui était là... pour son nouveau poulain Felix Auger-Aliassime, partenaire d’entraînement du jour de Rafa.

Daniil Medvedev, n°2 mondial, va lui tenter de se rapprocher de Djokovic au classement ATP, mais au vu de ses résultats sur terre battue, il tentera surtout d’éviter de se faire rattraper par Nadal... «Peut-être qu’en 2050 je parviendrai a passer le premier tour à Roland-Garros», a d’ailleurs ironisé le Russe - battu quatre fois d’entrée à Roland-Garros en autant de participations - sur les réseaux sociaux en légende d’une photo le montrant à l’entraînement sur terre.

L’absence de Federer

Prétendront également au titre les jeunes confirmés Stefanos Tsitsipas (5e), Alexander Zverev (6e) et Andrey Rublev (8e), ainsi que les jeunes pousses Hubert Hurkacz (16e), vainqueur à Miami, et Jannick Sinner (23e), finaliste en Floride. Sans oublier Fabio Fognini (18e) qui défendra son titre acquis en 2019.

Se faisant de plus en plus rare, sa présence n’en est que plus attendue, son absence que plus regrettée: Roger Federer est de nouveau absent à Monte-Carlo. Ayant fait son retour à Doha après 13 mois d’absence et deux opérations du genou droit, le Suisse a choisi de repousser ses débuts sur terre. Federer, qui ne s’est plus aligné depuis 2016 à Monte-Carlo où il ne s’est jamais imposé, est attendu à Madrid (2-9 mai). L’autre absent de marque est Dominic Thiem (4e), l’un des principaux opposants à Nadal sur terre battue. L’Autrichien, qui avait déjà renoncé à Miami, a expliqué qu’il n’était «pas à 100%» et qu’il préférait s’entraîner sur terre en Autriche.

Une édition sans public

Le public manquera également à cette édition 2021 jouée à huis clos pour raisons sanitaires. Pas besoin dans ces conditions de monter les imposantes tribunes autour du court Rainier III. Pas de soleil non plus prévu pour les premiers jours au moins. C’est même la pluie qui est attendue dimanche et lundi...

Les principales têtes de série sont exemptées de premier tour. Mais Djokovic devra être dans le ton dès son entrée en lice pour affronter Sinner ou Albert Ramos (47e). Théoriquement, le Serbe devrait tomber sur Zverev en quarts puis Tsitsipas en demies. Mais il évite Nadal qui est dans la moitié de tableau de Medvedev. L’Espagnol pourrait trouver sur sa route Rublev en quarts. Pour y parvenir, il devra commencer par écarter Adrian Mannarino (35e) ou un qualifié. Le Russe, qui réside à Monaco, débutera lui son tournoi face à Filip Krajinovic (36e) ou Nikoloz Basilashvili (37e), le tombeur de Federer à Doha.

(L'essentiel/afp)