«Nous progressons au rythme du championnat»

«L'essentiel»: Comment abordez-vous ce tournoi? Chris Auger: Avec confiance et ambition. À domicile, nous espérons finir premiers et accéder à la phase suivante. En confirmant les bonnes choses des dernières campagnes.

Que savez-vous de vos adversaires l'Irlande (vendredi, 20 h), la Bulgarie (samedi, 18 h) et la Grande-Bretagne (dimanche, 17 h)? Peu de choses. Les Bulgares n'ont pas eu d'équipe seniors pendant des années. Pour les Britanniques et les Irlandais, c'est aussi plutôt l'inconnu. On en saura plus vendredi.

Vous devez composer avec des blessures... Celle de Lé Biel a été un sale coup. C'est très bien que Christian Bock soit revenu nous aider. Je pense que Yannick Bardina sera opérationnel.

Qu'apporte le nouvel entraîneur, Nikola Malesevic? Il allie une culture handball des Balkans et une formation d'entraîneur à la française. Il est ouvert à la discussion et veut de l'agressivité en défense et un jeu rapide.

Comment jugez-vous l'évolution du niveau de l'équipe? Elle progresse au rythme du championnat. Et on commence avec Raphaël Guden par exemple à récolter les fruits de la formation mise en place par Adrian Stot et Dominique Gradoux au Sportlycée.

À 35 ans, comment vous sentez-vous dans l'équipe? Vieux (rires). Je suis le seul avec une barbe blanche. Je sortais déjà en boîte quand l'autre gardien Jérôme Michels avait 10 ans. Les jeunes ont des codes différents. Mais je prends du plaisir dans cette équipe. Tant que je joue et si j'ai le niveau je serai candidat.

(Recueuilli par Nicolas Martin)