Pau Gasol s'engage en faveur des migrants

La star du basket espagnol, Pau Gasol, a réclamé mercredi davantage de «sensibilité» vis-à-vis des migrants qui tentent de rejoindre l'Europe. «Il faut montrer de la sensibilité et être conscients de la situation que vivent ces personnes, qui quittent leurs pays, qui laissent tout derrière eux. Imaginez le niveau de désespoir nécessaire pour en arriver là et jouer sa vie sur un canot gonflable», a déclaré Pau Gasol, à Madrid, lors de la présentation d'un livre dédié à sa carrière.

«C'est un sujet délicat, une question à améliorer. Nous vivons dans un monde globalisé, il faut une certaine régulation, mais il y a des droits de l'homme à respecter», a ajouté le pivot des San Antonio Spurs en NBA, qui est par ailleurs ambassadeur de l'Unicef. «C'est un problème d'aujourd'hui qu'on ne peut ignorer. Les dirigeants politiques ont un rôle clé à jouer mais nous, en tant que société, pouvons faire pression en faveur de ce qui nous semble juste, a-t-il poursuivi. Il faut agir sur cette question et faire mieux que ce qui est fait jusqu'à présent».

Cette prise de position fait écho à celle de son frère cadet Marc, basketteur des Memphis Grizzlies en NBA, qui avait participé mi-juillet au sauvetage d'une migrante miraculée au large de la Libye avec l'ONG Proactiva Open Arms. Marc Gasol avait alors fait part de sa «frustration» et de sa «colère» face à cette situation. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 28 500 migrants sont arrivés par la mer en Espagne depuis le début de l'année, et 313 ont péri en tentant la traversée, soit davantage que pendant toute l'année dernière.

