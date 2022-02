«On entendait des cris venir des autres cabines»

Vitres en plexiglas, tests fréquents, contrôles constants... Les deux skieurs luxembourgeois Matthieu Osch et Gwyneth ten Raa vont entrer de plain-pied dans les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, qui seront impactés jusqu'au bout par la pandémie. Des mesures de précaution strictes s'appliquent, a expliqué jeudi Heinz Thews, le chef de mission de l'équipe du Luxembourg. La Chine poursuit sa stratégie de «zéro Covid».

«Ils veulent à tout prix prévenir les infections ou les épidémies majeures au sein du village olympique», explique Heinz Thews. Les athlètes, soignants et autres accompagnateurs de toutes les nations doivent constamment se déplacer en groupes séparés. De plus, tous les participants sont testés très fréquemment. Le premier test a déjà eu lieu après l'atterrissage sur le sol chinois. «C'était le plus profond de tous les temps! Je n'ai jamais vu au Luxembourg des tiges de tests insérées si profondément! On a entendu des cris depuis les cabines de derrière», raconte le chef de mission. Après ça, les cinq membres de la délégation grand-ducale ont dû attendre les résultats sur place. Ils sont arrivés au bout de sept heures. Tous négatifs.

Pas de visite possible

Les conditions sportives autour du village olympique de Yanqing sont en revanche paradisiaques. «Nous sommes très enthousiastes à propos des pistes et de la neige artificielle. Notre équipe a pu s'entraîner pleinement dès le lendemain de son arrivée, plusieurs pistes ont été libérées. Les températures sont constamment basses. Il faut bien planifier les entraînements. Toute l’organisation est accompagnée par des professionnels de la Fédération internationale de ski».

La «Team Luxembourg» est en Chine depuis mardi. (Photo: COSL)

Pourtant, les sportifs luxembourgeois ne pourront pas vraiment se faire une image de la Chine et de sa culture. Les visites ne seront en effet pas possibles, en raison de la pandémie. Les athlètes auront tout de même la possibilité d'assister à d'autres compétitions. «L'intérêt est bien sûr très grand. Mais les conditions précises ne seront clarifiées qu'au dernier moment par l'organisation», selon Heinz Thews.

Matthieu Osch, qui était déjà parti à la chasse aux médailles en Corée du Sud il y a quatre ans, et la jeune Gwyneth ten Raa, 16 ans, se sont qualifiés pour les courses de slalom et slalom géant. Ten Raa prendra le départ du géant le 7 février et Osch le 13. Les slaloms auront lieu le 9 février pour ten Raa et le 16 pour Osch. Les deux sportifs seront aussi porte-drapeaux pour le Luxembourg lors de la cérémonie d'ouverture de vendredi.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)