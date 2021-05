Phœnix recolle aux Lakers, les Clippers égalisent

Les Suns profitent de la blessure de Davis

Grâce à un Chris Paul remis de sa blessure à l'épaule, les Suns ont surclassé (100-92) dimanche soir les Lakers au Staples Center, permettant à Phoenix de revenir à égalité dans sa série face aux champions en titre, qui ont perdu Anthony Davis sur blessure. Chris Paul, blessé lors du premier match de la série, qui se joue au meilleur des sept, a terminé la rencontre avec 18 points et 9 passes décisives.

Le meneur, bien secondé par Jae Crowder, auteur de son meilleur match depuis longtemps (17 pts, 7 rbds), a expliqué avoir été convaincant auprès de son coach Monty Williams, qui voulait le laisser sur le banc: «Donne-moi quelques minutes (à jouer), je vais voir ce que je peux faire».

Chez les Lakers, LeBron James a été le meilleur scoreur de son équipe (25 pts, 12 rbds), qui a été contrainte de jouer la moitié du match sans Davis, qui a lourdement chuté sur le parquet. Blessée aux adducteurs, l'ancienne star des Pelicans est incertain pour le cinquième match de la série.

Les Hawks ont pris une option

Trae Young a marqué 27 points pour les Atlanta Hawks, victorieux 113-96 des Knicks, désormais menés trois victoires à une dans cette série dont le match 5 aura lieu mercredi, à New York. Young a parfaitement été secondé par John Collins (22 pts, 8 rbds) et Danilo Gallinari (21 pts, 4 rbds).

Du côté des Knicks, Julius Randle, bien pris par la défense agressive d'Atlanta, a passé beaucoup de temps sur le parquet pour un rendement moyen (23 pts, 10 rbds), en progrès toutefois par rapport au match 3.

Pas qualifiés pour les play-offs la saison dernière, les Hawks, avec leur coach intérimaire Nate McMillan, sont en bonne voie de retrouver les demi-finales de conférence pour la première fois depuis 2016.

Le trio des Nets a le vent en poupe

L'autre franchise new-yorkaise, les Nets, sont eux en excellente posture pour se qualifier pour les demi-finales de leur Conférence, après leur succès 141 à 126, sur les Boston Celtics: ils mènent trois victoires à une dans leur série.

Le trio infernal de Brooklyn a été intenable: James Harden a inscrit 23 pts et adressé 18 passes, la plupart pour ses compères Kevin Durant (42 pts) et Kyrie Irving (39 pts, 11 rbds). Les vedettes des Nets ont inscrit à eux trois 104 points, égalant ainsi le plus gros total de points cumulés par un trio dans un match de play-offs dans l'histoire de la NBA.

Seuls Dominique Wilkins, Spud Webb et Randy Wittman avec les Hawks en 1986, ainsi que John Havlicek, Dave Cowens et Jo-Jo White avec les Celtics en 1973, étaient parvenus à ce total. En face, Jayson Tatum (40 pts, 7 rbds) a surnagé chez les Celtics, qui ont logiquement beaucoup souffert de l'absence de Kemba Walker.

Doncic diminué, les Clippers recollent

Enfin, dans la série opposant à l'Ouest Dallas et les Clippers, les deux franchises sont à égalité deux victoires à deux, les Californiens l'ayant emporté 106 à 81 dimanche. Les coéquipiers de Kawhi Leonard (29 pts, 10 rbds), d'abord menés 2-0 dans la série, ont clairement repris l'ascendant, d'autant plus que Luka Doncic, blessé au cou et au bras gauche, est apparu diminué.

La star slovène des Mavericks n'a inscrit que 19 points, dimanche, contre 38 de moyenne sur les trois premières rencontres de la série. Son équipe a terminé la rencontre à 35% de réussite, dont seulement 16% à trois points. Si Doncic ne parvient pas à retrouver la forme à temps, l'issue de la confrontation fait peu de doute, les Clippers ayant repris l'avantage du terrain avant le match 5, mercredi, à Los Angeles.

(L'essentiel/afp)