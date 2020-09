Grosse déception pour le Messin Ugo Humbert

Le Français Ugo Humbert, en nets progrès sur terre battue ces dernières semaines, a été éliminé dès le premier tour de Roland-Garros par l'Australien Marc Polmans, repêché des qualifications, 6-2, 6-2, 3-6, 6-3 mardi. Devenu un sérieux client sur l'ocre à Rome et Hambourg, le Messin de 22 ans pouvait espérer beaucoup mieux. Il s'incline face au 122e mondial, un lucky loser qui disputait son premier match dans le tableau principal du tournoi. Hormis une éclaircie dans le troisième set, Humbert a subi le service de son adversaire et commis trop de fautes pour compenser.

Polmans affrontera au deuxième tour le Chilien Cristian Garin, tête de série N°20, qui s'est débarrassé de l'Allemand Philipp Kohlschreiber en quatre sets (6-4, 4-6, 6-1, 6-4). Humbert, dont c'était la deuxième apparition Porte d'Auteuil, devra encore attendre pour y passer un tour. Plus à l'aise (73% de premières balles, contre 66% pour Humbert) et plus rapide sur ses services que le Français, Polmans a assuré au filet: 26 points gagnés sur 32 montées! Un secteur de jeu où il a fait la différence face au Français, inversement largué dans l'exercice (12 sur 35).

C'était le Français le plus en forme

Alors que les deux joueurs ont eu le même nombre de breaks à sauver (11), Polmans s'est tiré d'affaire presque à chaque fois (10), contrairement à Humbert (6). Défait sous la bruine alors que les matches étaient progressivement interrompus, Humbert repart bredouille, lui qui vient d'atteindre le meilleur classement de sa carrière (38e mondial) et restait sur deux beaux parcours sur l'ocre de Rome et de Hambourg. C'était le Français le plus en forme à l'approche de la quinzaine parisienne.

Dans la capitale italienne, le gaucher avait vaincu Kevin Anderson et Fabio Fognini en deux sets, avant de céder en trois manches face au redoutable Denis Shapovalov. La semaine suivante en Allemagne, Humbert avait confirmé en remportant sa première victoire face à un membre du Top 5, le Russe Daniil Medvedev, certes peu à l'aise sur la surface. Le Français avait ensuite cédé en quarts de finale face à Casper Ruud, un des meilleurs joueurs cette saison.

(L'essentiel/afp)