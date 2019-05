Metz sorti en demi-​​finale du Final Four par Rostov

Pour leur premier Final Four, les championnes de France avaient l'ambition d'atteindre au moins la finale. Elles avaient battu Rostov deux fois cette année en poule. Mais à Budapest samedi, elles sont passées à côté de leur première période (15-8), surtout en attaque. Les championnes de France ont ensuite eu une belle réaction au retour des vestiaires. Grâce à une efficacité retrouvé au tir, à l'image de Manon Houette et Grâce Zaadi, le déficit est revenu à deux buts à la 40e minute, mais le chemin à parcourir était trop long.

Les «Dragonnes» ont peut-être payé leur manque d'expérience du Final Four par rapport aux Russes qui y étaient déjà l'an passé. Elles ne manquent pourtant pas de vécu dans les grands rendez-vous: huit d'entre elles étaient à Bercy en décembre lorsque la France a remporté l'Euro face à la Russie (et à six joueuses de Rostov) et plusieurs sont aussi championne du monde et vice-championnes olympiques. Par rapport aux deux matches de poule, Rostov avait récupéré sa meilleure joueuse, Anna Vyakhireva, remise plus tôt que prévu d'une blessure au coude. La petite ailière a été décisive.

La finale opposera dimanche Rostov au club hongrois de Györ, double tenant du titre, dans lequel évolue la gardienne des Bleues Amandine Leynaud.

(L'essentiel/afp)