Tyreek Hill est-​​il plus rapide qu’Usain Bolt?

Il est, au niveau du chrono, l’homme le plus rapide du monde. Champion olympique à Pékin, Londres et Rio de Janeiro, Usain Bolt possède d’ailleurs toujours les records du monde du 100 m en 9'58 et du 200 m en 19’19. Avec huit médailles d’or récoltées aux JO dans sa collection, dont trois fois les sacres sur 100 et 200 mètres, le Jamaïcain profite de sa retraite dorée des pistes depuis 2017. Fan de Manchester United, il a même tenté sa chance avec un ballon rond.

Mais un autre homme, sportif d’élite lui aussi, se targue d’être aussi rapide que la «Foudre». Il s’agit de Tyreek Hill qui est dans tous les cas l’homme le plus rapide de la NFL, le championnat pro de Football américain. Le véloce receveur des Chiefs de Kansas City laisse ses couvreurs dans sa poussière quand il se détache avec le ballon. Pour beaucoup, «Cheetah» a la réputation d’avoir une accélération initiale difficile à contenir. Au point de détrôner le roi Bolt?

Here you go... Usain Bolt vs. Tyreek Hill in a 70 meter dash. @UsainBolt says he'll put up a gold medal if Tyreek puts up his Super Bowl ring. You in @cheetah? We'll set it up for the week after the Super Bowl. Let's do it! pic.twitter.com/YLY3YUq57I