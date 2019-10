Un joueur français a adressé un coup très violent

L'un des joueurs les plus expérimentés a probablement précipité l'élimination du XV de France, en quarts de finale de la Coupe du monde, dimanche à Oita face au pays de Galles (20-19): Sébastien Vahaamahina a écopé d'un carton rouge pour un violent coup de coude au visage du troisième ligne gallois, Aaron Wainwright, qui l'enserrait. Le coup très violent a été vu par l'arbitrage vidéo.

Que s'est-il passé dans la tête du colosse de Nouméa, âgé de 27 ans (2,03 m, 122 kg), pourtant l'un des cadres de cette équipe? Wainwright l'ignore: «J'étais dans le maul et il m'a attrapé pour démarrer. J'essayais d'attirer l'attention de l'arbitre alors qu'il me tirait (ce premier geste était déjà répréhensible, NDLR). Ensuite le coude est arrivé et j'ai été un peu surpris que l'arbitre ne le voie pas. Heureusement, l'arbitre vidéo l'a signalé».

Le pilier gauche des Bleus Jefferson Poirot, ne sait pas non plus: «Il s'est excusé, il était très ému, mais en parler à chaud c'est difficile et je ne peux pas parler pour lui». Vahaamahina ne s'est pas présenté en zone mixte, mais on peut souscrire à la thèse de son coéquipier Camille Lopez: «Il a pété les plombs, point»! «Il s'est excusé car c'était un geste à ne pas faire mais ça arrive. On est tous des humains», a embrayé Rabah Slimani.

