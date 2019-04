Le coach des Spurs éjecté au bout de... 63 secondes

Alors que les play-offs NBA approchent à grands pas, Greg Popovich est en pleine forme. Le coach légendaire des Spurs n'a mis qu'une seule petite minute avant de se voir indiquer le chemin des vestiaires, après avoir expliqué sa façon de penser aux arbitres... avec les formes, mercredi soir.

Les résultats de la nuit



LA Clippers - Houston 103 - 135



Dallas - Minnesota 108 - 110



Atlanta - Philadelphie 130 - 122



Brooklyn - Toronto 105 - 115



Miami - Boston 102 - 112



Phoenix - Utah 97 - 118



Portland - Memphis 116 - 89



Denver - San Antonio 113 - 85



La Nouvelle-Orléans - Charlotte 109 - 115



Detroit - Indiana 89 - 108



Orlando - New York 114 - 100



Washington - Chicago 114 - 115

Une expulsion express qui n'a pas suffi à remobiliser son équipe puisque les Spurs se sont inclinés contre Denver (113-85). Toujours taquin et plein d'humour, l'entraîneur en a profité pour s'incruster dans la conférence de presse post-match de son homologue Mike Malone. Histoire de faire monter la pression avant un probable affrontement au premier tour des play-offs?

Gregg Popovich gets tossed 63 seconds into tonight’s game, then joins Michael Malone in his postgame presser. pic.twitter.com/OgskeZuwHn