YouTube diffusera le Grand Prix de l'Eifel

Le Grand Prix de l'Eifel, disputé le 11 octobre sur le circuit allemand du Nürburgring, sera accessible gratuitement sur YouTube pour sept pays européens, dont l'Allemagne et les Pays-Bas, a annoncé Formula 1 vendredi dans un communiqué. Il s'agit d'une première pour les fans de F1.

«Pour la première fois dans l'histoire, les fans à travers des marchés européens sélectionnés auront l'opportunité de regarder un Grand Prix de Formule 1 gratuitement sur YouTube, incluant les essais libres, les qualifications et toute la journée de course sur le Nürburgring du 9 au 11 octobre», a annoncé Formula 1, le site officiel de la F1. Les sept pays européens choisis sont l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse.

La saison de F1, totalement chamboulée par la pandémie de Covid-19, a débuté sans spectateur le week-end du 3-5 juillet, en Autriche. La quatrième étape de la saison se dispute ce week-end, toujours à huis clos, avec le GP de Grande-Bretagne à Silverstone. Pour l'instant, seuls les GP de Russie (Sotchi le 27 septembre) et du Portugal (Portimao le 25 octobre) prévoient d'accueillir du public.

