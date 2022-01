Un pompier de Bastogne s'éclate dans les dunes

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est le froid qui gêne le plus Jérôme Martiny dans le désert d'Arabie saoudite. Depuis samedi, le pilote de Bastogne y dispute son premier Dakar. «On se caille du matin au soir, assure le Belge de 34 ans. La nuit, il faut s'emmitoufler dans deux sacs de couchage et la journée, on est habillés comme des cosmonautes».

Malgré ces conditions climatiques inattendues, celui qui n'était pas habitué aux longues distances jusqu'à maintenant est content de son début de course. Il est classé 39e des 144 pilotes encore en course et est le 7e meilleur débutant. «J'ai trouvé un bon rythme, sans aller à fond et en me concentrant sur la navigation, ça me permet d'être au final plus rapide que d'autres qui foncent, explique-t-il. Rouler vite est trop dangereux, je veux arriver au bout entier». Une précaution indispensable sur une épreuve où 31 concurrents sont morts depuis 1979.

Pompier professionnel à Liège, Jérôme Martiny a commencé la moto dès ses cinq ans, passant par le cross et l'enduro avant de se décider l'année dernière à réaliser son rêve de Dakar. Il a fallu pour cela se préparer physiquement à un effort nouveau, mais aussi gérer l'organisation et la recherche de partenaires et sponsors pour une aventure coûteuse. Il estime le prix de sa saison à 100 000 euros, sans avoir eu à piocher dans ses deniers personnels.

