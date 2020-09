Il envoie la balle de golf vers son bolide à 1 million

Il est surnommé «Mister Ryder Cup» et on comprend pourquoi. Fidèle participant de cette mythique compétition depuis 2004 (une seule absence, en 2016, à cause d’une blessure), Ian Poulter se transcende mieux que quiconque face à sa dimension collective et à la passion qu’elle suscite.

À la vue d’une vidéo qu’il a récemment partagée sur les réseaux sociaux, on devine mieux à quel point il parvient à maîtriser la pression et à garder son sang-froid. L’Anglais de 44 ans, actuel 58e joueur mondial, s’est lancé un défi audacieux: faire passer une balle de golf à travers une Ferrari, sans créer de dégâts.

Mission réussie, et il valait mieux! Le bolide en question est estimé à au moins un million d’euros. La moindre erreur aurait coûté cher à son propriétaire… «Comment pourrais-je m’entraîner autrement à jouer avec la pression de la Ryder Cup?», a-t-il ironisé.

