La Croatie gagne facilement la Coupe Davis

L'équipe de France s'est inclinée 3-1 face à la Croatie en finale de la Coupe Davis après la défaite de Lucas Pouille face à Marin Cilic en trois sets (7-6 (7/3), 6-3, 6-3) dans le quatrième match, dimanche à Lille. Pour la dernière de Yannick Noah dans le rôle du capitaine et la dernière Coupe Davis dans son format traditionnel avant un relooking radical de la compétition par équipes plus que centenaire dès 2019, les Bleus passent à côté d'un doublé. La Croatie s'offre elle la deuxième Coupe Davis de son histoire, treize ans après la première.

Les Français n'ont pas pesé bien lourd face aux Croates, forts de deux joueurs du top 15, Cilic, N.7 mondial, et Borna Coric, 12e au bout de la meilleure saison de sa carrière, à 22 ans. En simple, ceux-ci n'ont pas perdu le moindre set, ni même un seul jeu de service. Samedi, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert leur avaient offert un sursis en remportant le double aux dépens de la paire Mate Pavic/Ivan Dodig (6-4, 6-4, 3-6, 7-6 (7/3)). Mais vendredi, Jérémy Chardy et Jo-Wilfried Tsonga n'avaient pas pu faire grand-chose, respectivement face à Coric (6-2, 7-5, 6-4) et Cilic (6-3, 7-5, 6-4). Dimanche, Pouille, préféré cette fois à Chardy par Noah, n'a tenu le choc que le temps du premier set.

À 30 ans, Cilic, qui s'était effondré en finale il y a deux ans dans la même situation, alors qu'il menait deux sets à zéro face à l'Argentin Juan Martin Del Potro, a su maîtriser ses nerfs sur la terre battue lilloise. Noah sur le départ, c'est Amélie Mauresmo qui va désormais s'installer aux commandes de l'équipe de France. Dès 2019, la Coupe Davis ne se disputera plus selon son format traditionnel mais se concentrera autour d'une semaine de compétition réunissant dix-huit nations, fin novembre sauf rebondissement, à Madrid.

(L'essentiel/afp)