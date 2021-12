Sergio Pérez a été «gâté» par Max Verstappen

Ce Noël a été particulièrement festif du côté de Red Bull. Pour la première fois depuis 8 ans (Sebastian Vettel en 2013), un pilote de l’écurie du taureau ailé a remporté le titre mondial en Formule 1, Max Verstappen mettant un terme à l’hégémonie de Mercedes. Le Néerlandais doit beaucoup à son coéquipier, Sergio Pérez, qui a conclu sa première saison chez Red Bull à la 4e place et a grandement contribué à la victoire finale de Verstappen.

Lors du dernier Grand Prix, à Abu Dhabi, «Checo» Pérez s’est distingué en retenant admirablement Lewis Hamilton, permettant à Verstappen de rattraper son retard à un moment où le Britannique se serait envolé en tête. «Checo a piloté de manière incroyable, lui a rendu hommage le néo-champion du monde après la course. C’est juste un être humain incroyable. Pas seulement pour travailler en F1, mais aussi une personne super sympa, un vrai père de famille. J’ai eu beaucoup de bons moments avec lui. C’est très rare d’avoir un coéquipier comme ça. Il a montré aujourd’hui qu’il était un joueur d’équipe et j’espère vraiment que nous pourrons continuer cela pendant longtemps.»

«Beaucoup de tequila»

Les deux hommes ont étalé leur complicité à l’occasion d’un échange de cadeaux humoristiques organisé par leur employeur pour Noël. Verstappen a «dégainé» le premier en offrant à Pérez un grand récipient. «Je peux mettre beaucoup de tequila là-dedans», a rigolé le Mexicain. Ce dernier a ensuite halluciné devant une lettre rédigée par son coéquipier. «Je sais que conduire la NSX a été le point culminant de l’année. Comme j’ai une relation très étroite avec Honda, je t’ai acheté ta propre Honda NSX», est-il écrit. Un modèle valorisé aux alentours de 200 000 euros, pour près de 300 chevaux et une vitesse maximale de 308 km/h. Mais «Checo» s’est vite rendu compte qu’il s’agissait en fait… d’une maquette miniature. Éclat de rire dans la salle.

Feliz Navidad Sending you our best wherever you are in the world ❤️ pic.twitter.com/fNHs5eAtjw