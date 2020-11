Enorme crash pour Grosjean, sa voiture prend feu

Le Français Romain Grosjean (Haas) a été victime d'un accident spectaculaire dès le premier tour du GP de Bahreïn de F1 dimanche et s'est sorti miraculeusement avec des «brûlures légères» et de «possibles fractures des côtes» de l'incendie de sa monoplace. Peu après le départ, à la sortie du virage 3, la F1 de Grosjean a quitté la piste à la suite d'un contact avec une roue de la monoplace du Russe Daniil Kvyat (AlphaTauri), puis a heurté à pleine vitesse les barrières de sécurité.

Dans l'impact, le châssis a été coupé en deux, de l'essence s'est vraisemblablement répandue et un incendie s'est instantanément déclaré, mais le pilote de 34 ans est parvenu à s'extraire de la «cellule de survie» (l'habitacle) qui le protège et à s'éloigner du brasier pour être emmené dans une ambulance. Il souffre de «brûlures légères aux mains et aux chevilles mais va bien», a rapidement annoncé son équipe aux médias. Le Français a été conduit à l'hôpital en hélicoptère afin de confirmer de «possibles fractures des côtes».

Le Grand Prix a été interrompu par un drapeau rouge et ne devait pas reprendre avant au moins 45 minutes, a indiqué la direction de course à 17h33 locales (15h33 au Luxembourg). L'impact subi par la monoplace de Grosjean est évalué à 53 g (unité d'accélération), a précisé la Fédération internationale de l'automobile (FIA). À titre de comparaison, le décollage d'un avion de ligne est évalué à 0,4 g, le départ de montagnes russes entre 0,5 et 3,3 g.

Le dernier accident mortel en F1 est celui du Français Jules Bianchi, entré en collision avec une grue au Grand Prix du Japon en octobre 2014. Le pilote français de Formule 2 Anthoine Hubert a lui perdu la vie dans un crash avec une autre monoplace au GP de Belgique en 2019. Grosjean avait obtenu à Bahreïn, sur cette même piste du circuit de Sakhir, deux de ses dix podiums en F1, en 2012 et 2013 dans des Lotus à moteur Renault. Il a pris dimanche son 179e départ en F1.

