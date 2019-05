«Je jure que c'était un vrai rat! Le 3e en 5 minutes!»

Au bout du fil, Luc Gélinas rigole encore de du petit choc dont il a été la victime mardi au TD Garden, l'aréna de Boston. Alors qu'il était en duplex dans les tribunes vides de la patinoire, au lendemain du premier acte de la finale des play-off de NHL entre les Bruins et les Saint-Louis Blues, un rat a frôlé sa jambe. Le présentateur québécois de 53 ans a sursauté et a été obligé d'expliquer à l'antenne ce qui venait de se produire (voir la vidéo ci-dessus). Les aléas du direct.

Lorsqu'on lui suggère que cette histoire n'est que pure invention de sa part, dans le but de salir la réputation de la capitale du Massachusetts et cultiver l'importante rivalité opposant Boston et Montréal, Luc Gélinas éclate encore de rire. «Non, je vous jure que c'est vrai. Il y avait vraiment un rat. C'était le troisième en cinq minutes. En plus, j'ai beaucoup d'affection pour les joueurs de Boston, qui me sont très sympathiques. En vingt ans de métier, je n'avais jamais vu ça à l'intérieur d'un bâtiment!» Et comment était-elle, cette terreur à quatre pattes? «Oh, ce n'était pas un très gros rat. Mais il a frôlé ma jambe et m'a surpris. Je n'aime pas ces bêtes-là, c'est répugnant.»

Le journaliste n'a pas vraiment d'explication pour la présence des rongeurs dans l'aréna. «Il restait peut-être des résidus de nourriture après le premier match, ou alors c'était la petite réception qui a été donnée pour des anciens joueurs à proximité, je ne sais pas. J'espère qu'il n'y en aura plus ce soir pour le deuxième match (ndlr: Bruins et Blues s'affrontent dans l'acte II de la finale, mercredi). J'en ai assez vu comme ça!»

Les rats, une spécialité floridienne

Ce n'est pas la première fois qu'un rat s'invite dans une patinoire de NHL. Lors de la saison 1995-1996, un de ces rongeurs s'était invité à l'intérieur du vestiaire des Florida Panthers. Le capitaine Scott Mellanby l'avait tué à l'aide de sa crosse, puis avait marqué deux buts face aux Calgary Flames, que l'équipe floridienne affrontait ce soir-là. Ainsi était né le «rat-trick», qui avait ensuite inspiré les Panthers et leurs fans. L'équipe était allée pour la première fois jusqu'en finale des play-off, finalement perdue face au Colorado Avalanche. Par superstition, les supporters avaient pris l'habitude d'expédier ensuite une pluie de rats en plastique sur la glace à chaque but marqué par leur formation. Une tradition qui avait forcé la NHL à modifier son règlement en vue de la saison suivante pour interdire cette pratique trop chronophage.

Samedi, Boston et Saint-Louis se déplaceront dans le Missouri pour les 3e et 4e matches de la série. Pour Luc Gélinas, les Bruins restent les grands favoris pour décrocher la Coupe Stanley. «J'avais pronostiqué leur victoire dès le départ et je vais m'y tenir, même si les Blues ont une belle équipe. Avec Bergeron-Pastrnak-Marchand, Boston dispose sans doute de la meilleure ligne de la Ligue. Même en parvenant à la museler, Saint-Louis n'a pas pu empêcher les Bruins de gagner.»

