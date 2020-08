Il veut s’amputer pour poursuivre sa carrière

«J’ai été considéré comme un mauvais type de handicap.» George Bates a le cœur brisé. À 26 ans, ce joueur britannique de basket en fauteuil roulant pourrait dire adieu à sa carrière de sportif de haut niveau. Tout est parti d’une modification du règlement. Poussée par le Comité international paralympique (IPC), qui brandissait la menace de l’exclure des prochains Jeux paralympiques, la Fédération internationale de basketball en fauteuil roulant (IWBF) a revu ses critères de classification. Concrètement, les joueurs internationaux sont classés entre 1,0 (les plus affaiblis) et 4,5 (les moins affaiblis). L’IPC a exigé que ceux situés entre 4,0 et 4,5 passent par un processus de reclassification. Or, George Bates appartient à la «catégorie» 4,5 et il a donc été déclaré inéligible à la pratique du handisport.

Victime d’un accident en jouant au football à 11 ans, Bates souffre depuis d’un syndrome douloureux régional complexe (une maladie qui se caractérise par une douleur intense et persistante). «Cette condition m’a laissé dans une douleur constante lors des 15 dernières années, ainsi qu’avec une réduction des mouvements des membres et une détérioration musculaire, explique-t-il sur les réseaux sociaux. Je vivrai avec ça pour le reste de ma vie».

Celui qui a remporté la médaille d’or au championnat d’Europe et du monde avec l’équipe britannique révèle également avoir refusé d’être amputé de la jambe à l’adolescence. «En raison de la décision de l’IPC, je pourrais maintenant être obligé de revoir cette option déchirante», lance-t-il carrément. Il a toutefois précisé qu’avant d’en venir à ce stade, il prévoyait de faire appel de la décision. «Il est ironique que l’IPC - qui tente de fonder sa marque sur l'égalité et l'inclusion - discrimine délibérément les athlètes qui ne répondent pas à sa vision étroite de ce que signifie réellement être handicapé», a-t-il ajouté. En réponse, l’IPC a indiqué compatir avec la situation de Bates mais persiste à dire que le syndrome douloureux régional complexe dont il souffre ne constitue pas une déficience éligible pour participer à un sport paralympique.

