Popovich est resté debout pendant l’hymne

Gregg Popovich, dont la voix est une de celles qui portent le plus dans la ligue et qui a délivré des messages très forts en faveur de mouvement «Black Lives Matter», n’a pas posé un genou à terre avant le match contre Sacramento vendredi. Le coach de San Antonio a revêtu comme tout le monde un t-shirt à manches longues à l’effigie de ces mots et est resté debout durant le «Star Spangled Banner», tout comme son adjointe Becky Hammond.

«Je préfère garder cela pour moi», a répondu le technicien de 71 ans à un journaliste d’ESPN lui demandant pourquoi il avait préféré rester debout. «Tout le monde doit prendre une décision personnelle. La ligue a été formidable à ce sujet. Chacun a la liberté de réagir comme il l’entend. Pour toutes les raisons qui me sont personnelles, j’ai agi comme je le voulais.»

«Notre péché national»

Un peu plus tôt avant la rencontre remportée par son équipe contre Sacramento, Popovich a estimé que «l’égalité raciale aux États-Unis est un souvenir et un peu une célébration à certains égards. Cela semble étrange parce que nous n’en sommes pas encore là, mais il est toujours important de se souvenir de ce qui s’est passé et de ce que vit actuellement la population noire (…) Il reste encore beaucoup à faire. Je pense que c’est notre péché national».

Plus tôt dans l’après-midi, c’est l’ailier d’Orlando Jonathan Isaac qui le premier a choisi de ne pas poser de genou à terre, avant le match remporté par son équipe aux dépens de Brooklyn. Il ne portait pas non plus le t-shirt avec l’inscription «Black Lives Matter», mais son maillot blanc du Magic.

Après coup, le joueur afro-américain de 22 ans a assuré qu’il soutenait «absolument» Black Lives Matter. «J’ai juste senti que me mettre à genoux ou porter un t-shirt Black Lives Matter n’était pas indispensable pour soutenir» ce mouvement, a-t-il dit.

«Tout le monde est fait à l’image de Dieu et nous sommes tous loin d’être à la hauteur de la gloire de Dieu», a poursuivi Isaac, chrétien pratiquant qui prêche parfois dans une église non confessionnelle d’Orlando. «Chacun de nous fait des choses que nous ne devrions pas faire et dit des choses que nous ne devrions pas dire, nous n’aimons pas les gens que nous ne devrions pas haïr… Quand vous regardez autour de vous, le racisme n’est pas la seule chose qui tourmente notre société, qui tourmente notre nation, qui tourmente notre monde», a-t-il poursuivi.

Reprise chez Mickey Mouse

Jeudi, la saison NBA a repris ses droits dans la bulle de Disney World (Floride) après plus de quatre mois d’interruption due au coronavirus, sous le signe de «Black Lives Matter», avec cette séquence solennelle, appuyée par des commentaires des joueurs sur ce sujet après leurs matches, faisant passer le basket au second plan.

«Black Lives Matter», qui s’affiche sur le parquet à tous les matches chez Disney World, est un des slogans principaux qui se fait entendre dans les rues aux États-Unis depuis la mort de George Floyd, asphyxié lors son interpellation par la police à Minneapolis le 25 mai.

(L'essentiel/AFP)