Un ex-​​pilote de F1 démolit un bolide de plus d’un million

C’est ce qui s’appelle un carton! Ancien pilote de Formule 1, Adrian Sutil n’a pas fait les choses à moitié. L’Allemand de 37 ans a perdu le contrôle de son véhicule sur une route de la commune d’Èze, près de Monaco, rapporte Nice-Matin. L’avant de sa McLaren Senna LM a été totalement détruit. L’accident, qui s’est produit mardi, a fait 3 blessés, lesquels ont été transportés à l’hôpital en urgence relative.

Selon les informations de nos confrères, l’ancien conducteur des écuries Force India et Sauber, qui a disputé 128 Grands Prix dans sa carrière (de 2007 à 2014) sans jamais monter sur un podium (il a marqué un total de 124 points en sept saisons), aurait d’abord percuté la voiture d’un… policier, avant de s’encastrer dans un poteau. L'agent souffrirait de douleurs au dos et à la nuque.

De son côté, Adrian Sutil aurait la malléole fracturée. Selon les forces de l’ordre, l’ancien pilote de F1 aurait perdu le contrôle de son véhicule à une vitesse trop élevée. La McLaren Senna LM que conduisait l’Allemand est une voiture extrêmement rare. Elle n’a été vendue qu’à 20 exemplaires dans le monde. Son prix est estimé à environ un million d’euros. Ce fils de musiciens, qui était promis à une carrière de pianiste, pourrait bien découvrir, cette fois-ci, le violon…

