«C'était une faute bête, mais sur cette piste ça se paye»

«L'essentiel»: Que s'est-il passé lors de vos deux courses?

Gwyneth ten Raa: Sur le géant, j'étais moins stressée que prévu. J'étais bien partie mais j'ai glissé vers le bas et raté la 7e ou 9e porte. Pour le slalom, je voulais bien faire et je me suis mis plus de pression. J'ai fait une faute bête, mais sur cette piste, chaque faute se paye tout de suite. La neige était plus agressive que ce dont j'ai l'habitude et la pente plus raide.

Quel est votre sentiment?

J'étais triste de ne pas avoir terminé, mais j'ai eu le support de ma famille et de mes amis pour me remonter le moral. L'expérience que j'ai vécue sera précieuse pour mes prochaines courses.

Pensez-vous que les Jeux sont arrivés trop tôt dans votre carrière?

Non. J'ai eu la chance d'y participer et il fallait la prendre même si ça faisait peur. Il fallait quand même essayer. Je n'ai aucun regret, je profite juste du positif. Je suis sortie mais il faut faire avec, je suis très heureuse d'être là.

Avant d'arriver à Pékin, vous étiez impatiente de rencontrer vos idoles...

Oui, j'en ai vu beaucoup, je me disais «ouah! je suis tout près d'eux!». Je n'ai pas osé les déranger avant leurs entraînements ou leurs courses, mais je vais le faire maintenant quand j'en croiserai. J'ai bien regardé leurs échauffements, leurs entraînements, en essayant d'apprendre.

(Recueilli par Tom Vergez/L'essentiel)