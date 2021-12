Roi déchu de la F1, Lewis Hamilton promu chevalier

Il n’est peut-être plus le meilleur pilote de Formule 1 au monde, mais il est chevalier. Sir Lewis Hamilton a été officiellement adoubé par le prince de Galles mercredi. Le pilote britannique voit sa prolifique carrière récompensée par la famille royale. Souriant, il s’est agenouillé comme le veut le protocole pour recevoir ce titre honorifique au château de Windsor.

