Pourquoi ce joueur porte-​​t-​​il des baskets basses?

Depuis quelques semaines, le basketteur suisse du Utah Jazz Thabo Sefolosha (34 ans) bénéficie de plus de temps de jeu et fait parler de lui outre-Atlantique. Mais on parle surtout de... ses chaussures. Il faut en effet savoir qu'à l'heure où la plupart des joueurs de NBA se font faire des modèles sur mesure par leurs équipementiers, Sefolosha joue en Air Max 90 basses, des Nike qu'on a l'habitude de voir tous les jours dans la rue plutôt que sur les parquets de NBA. En fait, c'est une véritable révolution que propose le Suisse.

Interrogé sur le sujet, il a simplement répondu: «Je joue avec la paire que j'estime la plus confortable, tout simplement. Le confort c'est mon seul et unique critère». Soit. Mais les origines de ce choix remontent à 2015, lorsqu'il jouait encore aux Atlanta Hawks et qu'il avait été témoin de l'agression de Chris Copeland à Brooklyn. Pris à partie par la police, Sefolosha avait été gravement blessé à la cheville (il a d'ailleurs gagné deux ans plus tard le procès qu'il a intenté aux «cops» qui l'avaient blessé).

Customisées

Or, c'est au cours de sa convalescence qu'il a découvert le confort des Air Max. Dès son retour au jeu, il a décidé d'en faire ses chaussures attitrées. Il a commencé par mettre des Air Max One, avec une tige un peu plus haute au niveau du talon. Mais désormais, il joue avec des Air Max 90 classiques, sans la moindre modification. «Je ne me verrais pas jouer avec autre chose, a-t-il déclaré récemment. Cela a été une véritable révélation. En plus j'aime leur look».

Thabo Sefolosha s'accorde malgré tout une petite coquetterie: il customise ses chaussures en fonction de l'équipement qu'il porte. «J'en ai de nombreuses paires et je choisis le jour du match en fonction de mon humeur et du maillot que nous allons porter.» Ou comment rendre originales de banales Air Max 90.

