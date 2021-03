Enceinte et virée, Lara Lugli émeut l’Italie

L’affaire est en train de répandre un parfum de scandale en Italie. D’un côté, il y a Lara Lugli, une volleyeuse professionnelle dont la grossesse avait viré au cauchemar, au printemps 2019, puisqu’elle avait perdu son contrat avant de subir une fausse couche. De l’autre côté, il y a Maniago Prodenone Volley, le club d’une petite ville du Frioul, qui demande des dommages et intérêts à son ancienne joueuse.

Le dossier a pris une telle ampleur que les milieux sportif et politique réagissent à ce conflit assez sordide. «Il n’est pas tolérable que les femmes aient à choisir entre mener une carrière professionnelle ou avoir un enfant», a notamment commené Luigi Di Maio, Ministre des Affaires étrangères.

Dommages et intérêts

Comment en est-on arrivé là? Nommée capitaine de cette équipe de 3e division italienne à l’entame de la saison 2018/19, Lara Lugli apprend qu’elle est enceinte en mars 2019. Informé, le club résilie le contrat de la joueuse - une clause était prévue en ce sens. Lorsqu’elle perd son bébé, un mois plus tard, elle se dit prête à rejouer et réclame son salaire (environ 2 500 euros) pour le mois de février, durant lequel elle a joué. Le club refuse.

Pire, les dirigeants de Maniago Prodenone décident de poursuivre la joueuse en justice. Ils estiment qu’elle a «dissimulé son désir d’avoir un enfant», au moment où son contrat a été signé. Et comme les résultats de l’équipe n’ont pas été bons suite à son éviction, on va jusqu’à lui demander des dommages et intérêts. Si un sponsor a quitté le navire, c’est de sa faute, disent ses accusateurs.

#LaraLugli: "J'étais enceinte, ils m'ont traité comme une dopée, et le club m'a demandé des dommages et intérêts": La joueuse de volley-ball raconte son expérience en 2019 avec #Volleyball #Pordenone, qui s'est retrouvée devant le tribunal pour un salaire impayé: "Avec le club... https://t.co/hxUmHA01k4 pic.twitter.com/VUGSAWXYlx — thibaud (@thibaud1453) March 12, 2021

Deux ans plus tard, le combat fait toujours rage. «Ce qu’on me reproche, c’est qu’au moment de signer le contrat, j’avais 38 ans (pauvre vieille femme), et qu’en raison de mon âge vénérable, je devais informer le club de mon éventuel désir de tomber enceinte, s’est notamment offusquée Lara Lugli sur sa page Facebook. Qui a décidé qu’à 38 ans ou à partir d’un certain âge, les femmes doivent désirer ou planifier avoir un enfant?»

Le club frioulan campe sur ses positions, au risque de choquer l’opinion publique. Elisabetta Casellati, présidente du Sénat, a évoqué un cas de «violence faite aux femmes». Beaucoup d’autres voix, dont celle de Giovanni Malago, président du Comité olympique italien, ont exprimé leur solidarité envers Lara Lugli. Et l’affaire suit son triste cours.

