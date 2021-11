Un coup au visage et il devient Homer Simpson

Marlon Vera a remporté sa 10e victoire lors d’un combat UFC, après avoir mis K.-O. Frankie Edgar, au troisième round, au Madison Square Garden. Mais ce n’est pas ce succès qui a fait le buzz et qui a fait le tour des réseaux sociaux. C’est plutôt la face de son adversaire Frankie Edgar, qui s’est pratiquement transformé en Homer Simpson, lorsqu’il a reçu un violent coup de pied dans le menton. Son visage est devenu tout plat et tout mou.

Avant et pendant la frappe, Frankie Edgar n’est plus vraiment le même homme. À tel point que les internautes ont cru qu’il s’agissait d’une photo trafiquée. À 40 ans, l’Américain ne gagne plus beaucoup de combats, puisqu’il vient de subir sa quatrième défaite en cinq sorties. On a même l’impression en voyant la force de l’impact, qu’il joue quelque peu avec sa santé.

Un coup de pied au menton, aussi brutal que soudain, l’a envoyé au sol. Vu la violence de la scène, l’arbitre a été obligé de stopper le combat. Cette année, Frankie Edgar n’en est pas à sa première mésaventure dans la cage. En février dernier, il avait reçu un énorme coup de genou de Cory Sandhagen qui l’avait déjà mis K.-O.

Man... seeing Frankie Edgar get stopped in the octagon will never not be weird. That's 4 bad KO's/TKO's in his past 7 fights. A man who used to be known for being sooo tough to finish. Sucks.



But great shot by Marlon. Really great shot. pic.twitter.com/irU5IQzjZb