La fille de Serena Williams a déjà des parts dans un club

C’est un nouveau pas en avant pour le football féminin. La National Women’s Soccer League (NWSL), le championnat nord-américain, a annoncé l’intégration d’une nouvelle équipe en 2022. Celle-ci sera basée à Los Angeles et deviendra la onzième formation à rejoindre la ligue créée en 2012.

#NWSL is coming to the City of Angels ????



Expansion group hails from Hollywood, technology, venture, media and sports sector, including fourteen former @USWNT players: https://t.co/iRVQdNRQw2 pic.twitter.com/Wza7AjLTLD