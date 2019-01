L'insolente adresse de Stephen Curry

À bientôt 31 ans, Stephen Curry est d'ores et déjà considéré comme le meilleur shooteur de l'histoire de la NBA. Nouvelle illustration à Dallas hier soir, où le meneur des Warriors a écœuré les Mavs avec un onze tirs à trois points réussis sur 19 tentatives. Deux jours après être devenu le troisième meilleur marqueur de paniers à trois points de l'histoire, la star a réalisé l'une des plus belles performances de la saison, avec 48 points au total.

Les résultats de la nuit



LA Lakers - Cleveland 95 - 101

Orlando - Houston 116 - 109

Denver - Portland 116 - 113

Dallas - Golden State 114 - 119

Atlanta - Milwaukee 114 - 133

New York - Philadelphie 105 - 108

Washington - Toronto 138 - 140 a.p.

Dans un match où les deux équipes sont restées dos à dos pendant les quatre périodes, sans pouvoir prendre plus de six points d'avance pour les Warriors, Curry a fait la différence dans le «money time» et les Warriors se sont imposés (114 - 119).

Golden State chasse Denver

Le prodige slovène de Dallas Luka Doncic a fait douter les double champions en titre jusqu'au bout avec ses 26 points, mais le «rookie» n'a rien pu faire dans le final face à l'expérience et le sang-froid de Curry.

Kevin Durant a certes marqué 28 points, Klay Thompson en a ajouté 16 de plus, mais cette 29e victoire en 43 matches est l’œuvre de Curry qui a marqué les sept derniers points de son équipe et laissé Dallas muet.

Golden State reste 2e de la conférence Ouest, mais pourrait repasser en tête en cas de faux pas du leader, Denver (28 v-13 d), qui accueille Portland, dimanche.

