Le retour gagnant de Tironzelli au Luxembourg

Revenu au HB Käerjeng en début de saison après une année à Lemgo en D3 allemande, Jacques Tironzelli ne regrette pas son choix. Meilleur buteur des play-offs de l'AXA League (40 buts en cinq matches), le joueur de 22 ans est revenu plus affûté et s'est imposé sous les ordres de Yérime Sylla.

«Je joue beaucoup, presque 60 minutes par match, souligne-t-il. Quand on joue autant, on a plus de chance d'être à notre maximum». Dans une équipe qui pointe à la 2e place du championnat, 2,5 points derrière un Handball Esch qu'elle a été la seule à faire tomber cette saison, Tironzelli a ramené une capacité à mettre de l'intensité au quotidien apprise en Allemagne.

«Ils sont à 110% à chaque entraînement, insiste-t-il. Je continue avec cette mentalité car pour moi c'est incompréhensible de ne pas être à fond. C'est important pour être au top, on n'a rien sans rien».

«Si je trouve un endroit où je peux étudier et jouer...»

De retour après une seule saison au lieu des deux prévues au départ pour pouvoir mener de front ses études avec le sport, ce qui n'était pas possible à Lemgo, Tironzelli devrait rester en AXA League en 2021/2022. Avant de peut-être retenter sa chance ailleurs. «Si je trouve un endroit où je peux étudier et jouer au handball en même temps, que ce soit en Allemagne, en Autriche ou en Suisse, je pourrais repartir».

En attendant un nouveau défi, Tironzelli veut se concentrer sur une fin de saison excitante, entre Final 4 de la Coupe de Luxembourg et un championnat où Käerjeng vise encore le titre, mais n'a «plus le droit à l'erreur».

(Tom Vergez/L'essentiel)