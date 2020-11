Chris Paul quitte Oklahoma City pour Phoenix

S'il se confirme, il s'agit du premier mouvement d'envergure de cette intersaison, alors que la NBA autorise depuis ce lundi les franchises à effectuer des mouvements dans le cadre d'échanges de joueurs.

Pour Phoenix, Paul, 35 ans, et l'ailier égyptien également inclus dans l'accord, valent donc cinq joueurs d'OKC: Ricky Rubio et Kelly Oubre, mais aussi les jeunes arrière Ty Jerome et meneur Jalen Lecque peu utilisés la saison passée, sans oublier leur futur premier choix de draft.

La star de 35 ans, sélectionné dix fois au All-Star Game et qui a fait partie du 2e meilleur cinq de la saison passée (17,6 points, 6,7 passes, 5 rebonds de moyenne), va apporter son talent intact et son expérience surtout dans une équipe qui compte en ses rangs la pépite Devin Booker.

Objectif play-offs

L'objectif sera de permettre aux Suns de retrouver des play-offs qui leur échappent depuis 2010. Dans la bulle de Disney World, cet été, Phoenix fut tout près de se qualifier après avoir remporté ses huit matches de fin de saison régulière, montrant un potentiel très intéressant

Pour le Thunder, c'est une reconstruction qui démarre avec Ricky Rubio (13 pts, 8,8 passes) et Kelly Oubre Jr. (18,7 pts) qui devront trouver la bonne alchimie avec l'arrière canadien Shai Gilgeous-Alexander, auteur d'une saison passée pleine de promesses (19 pts, 5,8 rebonds).

Et ce n'est pas fini, puisque selon les médias américains, OKC a également trouvé un accord avec les Los Angeles Lakers pour échanger leur meneur allemand Dennis Schröder contre l'ailier vétéran Danny Green.

(L'essentiel/afp)