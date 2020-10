Il est assuré d’être champion NBA quoi qu'il arrive

Un an après son coup d’envoi, la saison 2019/2020 de NBA arrive à son terme. Seules deux équipes sont encore en lice pour décrocher le trophée Larry O’Brien. D’un côté les Los Angeles Lakers de LeBron James, qui peuvent rejoindre Boston au sommet des franchises les plus titrées de la ligue (17). Et, de l’autre, le Miami Heat, surprise de ces play-offs.

Alors que le match 1 a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi (large victoire des Lakers 116-98), la tension monte . Mais un joueur aborde probablement la série sereinement: Dion Waiters. Quel que soit le résultat, l’arrière des Lakers est assuré d’être sacré champion.

Et pour cause: avant de rejoindre les Pourpre et Or en mars, Waiters a entamé la saison avec Miami. Il n’a pris part qu’à trois rencontres avec les Floridiens, qui l’ont suspendu à autant de reprises pour conduite préjudiciable, avant de l’échanger à Memphis en février. Les Grizzlies n’ont pas souhaité le conserver et ont rompu son contrat dans la foulée.

Malgré ce parcours chaotique, Dion Waiters sera tout de même couronné dans les prochains jours. Ce qui semble l’amuser, comme il l’a laissé entendre sur les réseaux sociaux.

Dion Waiters comments on the fact he’s getting a ring regardless of what happens pic.twitter.com/KILpuu8Mtq — NBA Retweet (@RTNBA) September 28, 2020

En revanche, il n’est pas assuré de recevoir une bague, traditionnellement remise à chaque membre de l’effectif champion. Si le Heat l'emportait, les dirigeants de la franchise auraient libre choix de confectionner ou non l’objet pour leur ancien joueur. Et vu comment l’histoire s’est terminée entre les deux parties, il n’est pas certain qu’ils feraient cet effort.

(L'essentiel)