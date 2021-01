Le DKV Urban Trail reporté à l'été?

Prévu pour le 25 avril, le DKV Urban Trail sera finalement organisé trois mois plus tard, à la fin du mois de juillet, indique Paperjam. La deuxième course à pied du Luxembourg et ses 4 000 participants sont victimes de la situation sanitaire, qui rend incertaine la possibilité de tenir un tel rassemblement au printemps.

Les nouvelles dates retenues seraient les 24 et 25 juillet, avec des inscriptions ouvertes prochainement. La course propose quatre parcours accidentés allant de 13 à 34 km, qui sillonnent les rues de la capitale et ses alentours.

La semaine dernière, l'organisateur de l'ING Night Marathon nous avait quant à lui indiqué que cette course, en particulier, aurait lieu le 15 mai 2021 ou serait reportée à 2022. La bourgmestre de Luxembourg nous ayant souligné, au préalable, qu'elle avait du mal à imaginer de grands événements à Luxembourg-Ville dans les mois à venir.

(L'essentiel)