Le whisky de McGregor versé dans les WC

La cote de popularité de Conor McGregor continue de descendre en flèche. Impliqué dans plusieurs incidents violents au cours des derniers mois, l'ancien combattant MMA (31 ans) a encore perdu des fans à la suite de sa dernière «affaire».

Le personnel d'un pub irlandais de Floride, le Salty Shamrock à Apollo Beach, s'est filmé en train de vider des bouteilles de whisky de la marque Proper Twelve, récemment lancée par McGregor, dans une cuvette de WC. L'établissement en a profité pour annoncer sur sa page Facebook qu'il cessait de commercialiser le produit et qu'il ne souhaitait plus être associé au nom de la star irlandaise «à cause du comportement lâche et épouvantable du soi-disant combattant professionnel irlandais».

Partageant la vidéo de l'évacuation dans les toilettes, le patron du bar a expliqué qu'il «se débarrasserait de son whisky d'une manière qui sied à son comportement. Je défie chaque propriétaire de pub irlandais à en faire de même. Il (NDLR: McGregor) n'est pas un digne représentant du peuple irlandais». Le personnel s'est également chargé de déchirer les images de Conor McGregor ornant les murs du bar.

(L'essentiel/Sport-Center)