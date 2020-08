Ce bambin est peut-​​être le futur Tiger Woods

Quiconque a déjà tenu un club entre ses mains sait à quel point le golf est un sport compliqué à maîtriser, qui nécessite rigueur, concentration et persévérance. Rocco Figaretti semble, lui, disposer d’un don. À moins que ce ne soit une énorme chance.

Toujours est-il que ce jeune garçon a été l’auteur d’une prouesse extrêmement rare, y compris dans le circuit professionnel: un trou-en-un. La particularité? Il est âgé de seulement 4 ans.

La vidéo a été partagée par son père, Mario Figaretti. Sur un terrain situé en Virginie-Occidentale (États-Unis), le petit Rocco s’est élancé au sommet d’une colline. Après avoir parfaitement frappé la balle – à noter la gestuelle impeccable – celle-ci s’est acheminée dans le trou en contrebas.

The odds of the average golfer making a hole-in-one are 12,000 to 1.



Four-year-old Rocco Figaretti has just defied the odds.



