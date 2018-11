Lewis Hamilton remporte le dernier GP de la saison

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté dimanche le Grand Prix d'Abou Dhabi, la 21e et dernière manche de la saison 2018 de Formule 1, sur le circuit de Yas Marina. Il s'agit du 73e succès en carrière du quintuple champion du monde, qui a devancé l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). «Je sais que l'an prochain, Sebastian va revenir très fort», a déclaré après l'arrivée Hamilton, parti en pole et qui a changé très tôt de pneus, une stratégie gagnante, pour décrocher sa 11e victoire de la saison.

«J'ai tout essayé jusqu'au dernier tour mais il contrôlait sa vitesse en tête», a souligné pour sa part Vettel. La course a été marquée par le spectaculaire tonneau de l'Allemand Nico Hülkenberg (Renault) dans le premier tour, décollant sur la roue avant de Romain Grosjean (Haas), heureusement sans gravité pour les deux pilotes et notamment pour Hülkenberg, qui s'est retrouvé à l'envers contre les rails de sécurité.

Pour sa dernière course avec la Scuderia Ferrari, Kimi Räikkönen, qui va rejoindre Sauber, a abandonné dès le 7e tour. Pour ce qui constituait certainement sa dernière course de Formule 1, l'Espagnol Fernando Alonso a échoué à la porte des points, au 11e rang. «Cela a été un privilège, merci à la Formule 1, je serai toujours un fan de ce spectacle», a déclaré le double champion du monde (2005 et 2006) qui prendra part aux 500 miles d'Indianapolis en 2019. «C'est une vraie légende», a assuré Hamilton au sujet de son ancien équipier chez McLaren en 2007. La F1 reviendra elle le 17 mars prochain pour le Grand Prix d'Australie à Melbourne.

L'accident du premier tour.

