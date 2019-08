Tsitsipas au cœur d'un nouveau «chaussure-​​gate»

After Stefanos Tsitsipas delayed play for yet another shoe issue, this is how Benoit Paire decided to do the very next point (1/2) #CitiOpen pic.twitter.com/g577RqPykF

Le Français Benoît Paire, tête de série N.10 au tournoi ATP 500 de Washington, a été éliminé vendredi en quarts de finale par l'un des grands favoris de la compétition, le Grec Stefanos Tsitsipas, 6e joueur mondial, qui a connu pour le 3e match de suite un souci de chaussure. Paire, 30e joueur mondial, a eu du mal à cacher son énervement lorsque son adversaire a dû interrompre le match en plein jeu pour changer de chaussure gauche après avoir cassé malencontreusement son lacet sur un appui.

Ce qui lui arrive régulièrement, et pour la 3e fois en trois matches à Washington. «Je n'en fais pas exprès (...) c'est très irritant pour moi de continuer à jouer avec une chaussure non serrée, elle peut s'enlever à tout moment», s'est justifié Tsitsipas au sujet de ce qui a vite été appelé un «chaussure-gate» sur les réseaux sociaux, indiquant que sa relation avec Paire était apaisée malgré les protestations du Français.

Celui-ci avait notamment «imité» Tsitsipas en allant s'asseoir sans raison entre deux points pour retirer sa chaussure. Au final, le Français, après avoir bien résisté dans la première manche, a volé en éclats (7-5, 6-0) contre le Grec, qui atteindra lundi pour la première fois de sa jeune carrière le 5e rang mondial.

Tsitsipas takes his 3rd shoe break (mid game) for the 3rd match in a row. A few points later Paire sarcastically proclaims:



"I BROKE MY SHOE I BROKE MY SHOE I BROKE MY SHOE"



Woman in background thinks its the best thing she's ever seen.@TennisTV #CitiOpen pic.twitter.com/eQxMv1DSbC