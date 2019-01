Les bébés font la course pendant le temps mort

Le meneur des Sacramento Kings, De'Aaron Fox, a beau crier haut et fort qu'il est le joueur le plus rapide de la NBA. Ce n'est pas lui qui est reparti vainqueur de la «vraie» course organisée sur le parquet de son équipe, samedi.

Friands d'animations en tout genre durant les temps morts, les franchises rivalisent d'ingéniosité pour distraire le public en attendant que le match reprenne. Les Kings ont fait très fort en organisant cette fois une course de bébés.

Sur la ligne de départ, les parents lancent leur bambin. Pour l'anecdote, c'est le jersey numéro 2 qui a remporté la victoire, juste devant son rival portant le numéro 1. Les parents ont bien évidemment explosé de joie. De là à espérer un futur en NBA pour leur rejeton?

(th/L'essentiel)