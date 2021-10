Christine Majerus vit son rêve à Roubaix

Paris-Roubaix aura lieu ce week-end pour la première fois depuis avril 2019 et, 125 ans après les hommes, le peloton féminin va découvrir l'Enfer du Nord. Samedi, Christine Majerus roulera sur les pavés, dont elle rêvait depuis longtemps. «Il y a beaucoup d'excitation avant de s'aligner enfin sur cette course mythique, assure la championne du Luxembourg. C'est une course contre les éléments et contre soi-même, qui va bien avec ma vision romantique du vélo».

Question éléments, elle devrait être servie puisque pour la première fois en 20 ans, la course s'annonce pluvieuse. «On a fait des reconnaissances, mais sur terrain sec, souligne-t-elle. Avec le mauvais temps, il y aura encore moins le droit à l'erreur, ce qui n'est pas en notre défaveur».

La coureuse de l'équipe SD Worx, forte de sa grande expérience en cyclo-cross (cinq top 10 aux Mondiaux), devrait avoir une certaine liberté sur les pavés. «Ils savent techniquement, je suis celle qui se débrouille le mieux, note la coureuse de 34 ans. Mais on peut être forte techniquement, si on n'a pas les jambes...». Lourdement tombée fin août, Majerus a dû couper et n'avait pas encore tout à fait retrouvé la forme aux Mondiaux sur route la semaine dernière. Elle reconnaît «ne pas pouvoir prédire» les forces qui lui resteront en fin de course.

(Tom Vergez/L'essentiel)