Jungels et Majerus ont été au-​​dessus du lot

À moins d'une semaine du départ du Tour de France où il emmènera l'équipe Quick-Step, Bob Jungels s'est imposé tranquillement dimanche lors de la course en ligne des championnats du Luxembourg à Redange-sur-Attert. Le coureur de 25 ans s'adjuge, après le titre du chrono jeudi, son cinquième sacre lors de la course en ligne (après 2013, 2015, 2016 et 2017), le quatrième de rang.

Les champions par catégorie:



Elite- contrat: Bob Jungels

Elite: Tim Diederich

Elite (f): Christine Majerus

Espoirs: Pite Leyder

Espoirs (f): Anne-Sophie Harsch

Juniors: Nicolas Kess

Juniors (f): Nina Berton

Débutants: Jérôme Jentgen

Débutants (f): Marie Schreiber

Cadets: Mathieu Kockelmann

Cadets (f): Liv Wenzel

Minimes: Rick Meylender

Minimes (f): Gwenn Nothum

Masters: Jang Vanek

Alors que les frères Luc et Tom Wirtgen avaient été les premiers à porter l'estocade, prenant plus de deux minutes d'avance, ils ont été rejoints par Bob Jungels qui a ensuite decramponné Luc Wirtgen puis Tom pour compter déjà quatre minutes d'avance en tête à deux tours (sur 7 de 22,4 km) de l'arrivée. Il s'est ensuite offert une course en solitaire jusqu'à la victoire, devant un public assez clairsemé à Redange. Alex Kirsch, 2e, est arrivé avec 14 minutes de retard. Tom Thill a pris la 3e place. À noter que Ben Gastauer en manque de sensations à l'entraînement avait renoncé samedi à prendre le départ. Laurent Didier lui n'a pas rallié l'arrivée.

Chez les dames Christine Majerus (SAF Zeisseng) reste la reine incontestée. Après avoir décroché jeudi son douzième titre de rang en chrono, elle a validé son neuvième titre hier lors de la course en ligne. Elle a devancé Élise Maes de 4 minutes tandis que Anne-Sophie Harsch, troisième, s'empare du titre espoir dames.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)