L'incroyable histoire du dernier à Paris-​​Roubaix

Evaldas Siskevicius est un véritable guerrier. Lors du dernier Paris-Roubaix dimanche, le cycliste lituanien a décidé de finir la course coûte que coûte. À 30 km de l'arrivée, seul devant la voiture-balai, il apprend que Peter Sagan vient de gagner. Mais il continue de rouler.

Quelques kilomètres plus tard, il est victime d'une crevaison. Problème: la voiture de son directeur sportif est sur la dépanneuse. Il décide alors de prendre une roue sur le toit du véhicule et de réparer son vélo lui-même. À 18h13, une heure après le succès de Peter Sagan, il arrive devant le vélodrome de Roubaix pour finir «l'Enfer du Nord», mais les portes sont fermées. Heureusement, un membre de l'organisation lui ouvre le portail, ce qui lui permet de réaliser son tour et demi de piste. Arrivé hors délai, il n'a pas été classé.

Pour finir l'épreuve, Evaldas Siskevicius a notamment été galvanisé par le soutien du public.«Ce fut incroyable de voir comment les personnes m'ont encouragé sur les pavés, cela m'a énormément motivé», a-t-il expliqué sur sporza.be. À noter que le coureur avait été malade à Paris-Nice. Depuis, il avait enchaîné angine et bronchite.

Evaldas Siskevicius @Delko_MP_KTM got a flat tyre at #ParisRoubaix Climbed on the voiture-balai, took a wheel from the broken-down teamcar pic.twitter.com/mPZ7ctnMnW

#ParisRoubaix - At 18.13, one hour later than Sagan, Siskevicius reached the velodrome out of time, with gates closed. Organizers still opened the gate for him giving him the joy to reach the finish line. pic.twitter.com/TVOcUHVUik